Восемь лет назад Мадарс вернулся из Великобритании, чтобы жить около Цесиса. Все эти годы он не может полноценно пользоваться электроприборами дома, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Это некачественная электроэнергия": Sadales tīkls уже восьмой год не может решить проблему (1)
Если в доме включены телевизор и индукционная плита, то о пользовании стиральной машиной придется забыть. При включении каждого последующего электроприбора напряжение в доме значительно падает, чего недостаточно для работы электроприборов.
В присутствии журналистов Bez Tabu мужчина демонстрирует недостатки электроснабжения и говорит, что он несколько раз информировал Sadales tīkls о проблеме, но решение так и не было найдено.
"За что я плачу? Это не качественная электроэнергия. Они уменьшили мою ежемесячную плату, но она мне не нужна. Я хочу вернуться из бани и постирать одежду, но это невозможно. Как могло случиться, что Sadales tīkls уже много лет не может улучшить ситуацию?" - возмущается мужчина.
Мужчина говорит, что за эти годы у него сломались два телевизора и два холодильника.
Сосед Янис, живущий в полутора километрах, также подтверждает слова Мадарса.
Использование более мощных электроприборов необходимо согласовывать со всеми соседями: "Протяженность линии электропередачи составляет около четырех километров. Если сосед включает плиту или что-то еще, то в моем доме плита перестает работать, электричество пропадает!".
Хотя о проблеме известно уже много лет, Sadales tīkls не обещает быстрого решения. В настоящее время возлагаются надежды на возможную реконструкцию линии более чем через год.
Исследователь Рижского технического университета говорит, что у жителей не так много возможностей исправить ситуацию самостоятельно.
"Можно начать с проверки того, что именно не работает. Возможно, нулевой провод в плохом состоянии, есть потери, поэтому образуется дополнительное падение напряжения. Может, сечение проводов не позволяет... Это будут большие вложения. Также можно проверить фазовые нагрузки", - посоветовал он.
Альтернативным, но в то же время дорогостоящим решением будет покупка дизель-генератора.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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