Если в доме включены телевизор и индукционная плита, то о пользовании стиральной машиной придется забыть. При включении каждого последующего электроприбора напряжение в доме значительно падает, чего недостаточно для работы электроприборов.

В присутствии журналистов Bez Tabu мужчина демонстрирует недостатки электроснабжения и говорит, что он несколько раз информировал Sadales tīkls о проблеме, но решение так и не было найдено.

"За что я плачу? Это не качественная электроэнергия. Они уменьшили мою ежемесячную плату, но она мне не нужна. Я хочу вернуться из бани и постирать одежду, но это невозможно. Как могло случиться, что Sadales tīkls уже много лет не может улучшить ситуацию?" - возмущается мужчина.

Мужчина говорит, что за эти годы у него сломались два телевизора и два холодильника.

Сосед Янис, живущий в полутора километрах, также подтверждает слова Мадарса.