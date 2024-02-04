Дрэг-квин Амуна Давис об исполнении своей мечты

"После трех лет работы, потери 35 килограммов, двух больших операций, в ходе которых было изменено почти все тело, и пятимесячного периода восстановления я наконец-то достиг своего идеального тела", - поделился радостью Давис.

1 ноября прошлого года он отправился в Турцию на последнюю крупную операцию на своем теле: "Операция длилась шесть часов и изменила большую часть моего тела. Мне удалили лишнюю кожу с живота и сделали липосакцию.

Моя мечта о плоском животе сбылась, впервые в жизни у меня плоский живот.

Второй по величине операцией и самым важным для меня была грудь, от которой я хотел избавиться с подросткового возраста, и это был один из моих самых больших комплексов. У меня была гинекомастия (наследственная генетика, которая есть у каждого второго-третьего мужчины). Я мог похудеть сколько угодно, но грудь всегда оставалась. Избавиться от нее можно только с помощью операции. Восстановление на этот раз было очень и очень трудным, в пять раз труднее и дольше, чем после первой операции в январе.

Я не могу поверить, что сделал это, и могу сказать только одно - я безмерно счастлив, эти операции значили для меня все. Самым сложным было скрывать все это от всех. О происходящем знали лишь несколько человек".

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