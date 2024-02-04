Депутат Рижской думы Пулкс прокомментировал просмотр баскетбола во время заседания

По словам Пулкса, это был не баскетбольный матч, а обзор длиной в пару минут, в котором исполненный Порзиньгисом бросок мяча в корзину сверху или "слэм-данк" был признан самым красивым моментом игрового дня НБА.

"Мне в тот момент показалось более увлекательным и интересным - смотреть, как он занимает первое место, чем слушать длинные рассказы господина Коссовича о том, как он варит суп. Мне не кажется, что он лучший кулинар, к советам которого стоит прислушиваться", - сказал Пулкс.

Депутат отметил, что просмотр короткого сюжета не помешал ему выполнять служебные обязанности и полноценно следить за ходом заседания думы.

Как убедилось агентство LETA, длина видеосюжета или "Топ-10" моментов, который смотрел Пулкс, составляет неполные три минуты.

Пулкса уже и ранее ловили за просмотром спортивных передач во время заседаний. Например, в сентябре 2017 года, когда Рижской думой руководил Нил Ушаков, а Пулкс был оппозиционным депутатом, несколько депутатов, в том числе Пулкс, во время заседания смотрели баскетбол.

В прошлую среду Рижская дума принимала решение по поводу бюджета этого года. Во время заседания оппозиционные депутаты критиковали проект бюджета. Острее всего его критиковали "Прогрессивные". Глава их фракции Коссович назвал бюджет "бюджетом сальвиры или солянки Кирсиса, в который много чего наброшено, однако не хватает конкретного вкуса, а сам вкус напоминает воду и безвкусен".

И Рута Межавилка из "Прогрессивных" заявила, что у бюджета нет выраженных политических или хозяйственных приоритетов.

В свою очередь глава комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина ("За!") отметила, что метафора о сальвире неудачна, так как солянка - вкусная и сытная. По ее мнению, и бюджет вышел очень хорошим. Сальвиру (солянку) на дебатах упоминали и другие коалиционные депутаты, отмечая ее хороший вкус.

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