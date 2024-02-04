Видео ⟩ Пересекал дорогу в неположенном месте: на Вентспилсском шоссе автомобиль насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 4 февраля, в 18:10 Госполиция получила вызов на Вентспилсское шоссе, на улицу Бранкциема в Юрмале, сообщили порталу TVNET в полиции. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте и был без отражающих элементов на одежде, в результате чего его сбил автомобиль A6.