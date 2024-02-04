В воскресенье, 4 февраля, в 18:10 Госполиция получила вызов на Вентспилсское шоссе, на улицу Бранкциема в Юрмале, сообщили порталу TVNET в полиции. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте и был без отражающих элементов на одежде, в результате чего его сбил автомобиль A6.
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Видео ⟩ Пересекал дорогу в неположенном месте: на Вентспилсском шоссе автомобиль насмерть сбил пешехода
От полученных травм пешеход скончался. Его личность установлена.
Точные обстоятельства происшествия установит следствие.
На предоставленном Sadursme видео видно, что на месте происшествия работают представители Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи.
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