Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: много удачи, но один очень опасный аспект

Весы

Весам стоит следить за здоровьем и за тем, что они едят - никаких горячительных напитков, жирной пищи в избытке, фастфуда и прочих гадостей. Это будет прекрасное время для обучения, а также для работы, которая требует усидчивости и силы воли. При плохом настроении можно сходить по магазинам или сменить обстановку. Можно на этой неделе смело отправляться в дальние поездки, делать ремонт дома. Главное - просто начать.

Скорпион

Финансовая жизнь Скорпионов продолжит цвести. Энергетика Меркурия и Марса все еще подталкивают к новым начинаниям. Если вдруг все вокруг покажется серым и каким-то унылым, то это станет сигналом к том, что пришла пора что-то менять, причем срочно, ведь со следующей недели сделать это эффективно не получится. Всем, кто, наоборот, чересчур нервозен, лучше направить свои силы в нужное русло - заняться спортом.

Стрелец

Это одинаково хорошее время как для амурных дел, так и для финансовых, рабочих. Звезды и планеты помогут Стрельцам в борьбе с дурными привычками, помогут в духовном и интеллектуальном развитии. Также людям данного знака удастся пересмотреть некоторые аспекты своего поведения и своего отношения к жизни. Можно смело продолжать поиск самих себя, ведь с 5 по 11 февраля ожидается пик воодушевления.

Козерог