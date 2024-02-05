Фото ⟩ Ринкевич, Затлерс, Вейонис и другие гости на премьере в театре им. Чехова

В субботу, 3 февраля, в Рижском русском театре им. М. Чехова прошла премьера постановки Лауры Грозы по сценарию Артура Дициса "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ".
Публика приветствовала премьерный показ стоячими овациями. Творческий коллектив и гостей премьеры почтил своим присутствием президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Среди гостей также были замечены экс-президенты Валдис Затлерс и Раймонд Вейонис, режиссер Виестурс Кайришс, Агнесе Зелтиня, Киров Липман и другие.
"SKATUVE в огне" рассказывает о труппе латвийского театра "Скатуве" в Москве и их судьбе в 1938 году, когда в Советском Союзе осуществлялся Большой террор. После показа зрители признались, что даже в сегодняшних условиях постановка проводит множество параллелей, что лишь еще раз подтверждает актуальность ее сегодня.
RUS TVNET побывал на премьере и рассказывает, почему это очередная серьезная победа театра:
Галерея: Гости на премьере в театре им. Чехова
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