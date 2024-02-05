Фото ⟩ Ринкевич, Затлерс, Вейонис и другие гости на премьере в театре им. Чехова

"SKATUVE в огне" рассказывает о труппе латвийского театра "Скатуве" в Москве и их судьбе в 1938 году, когда в Советском Союзе осуществлялся Большой террор. После показа зрители признались, что даже в сегодняшних условиях постановка проводит множество параллелей, что лишь еще раз подтверждает актуальность ее сегодня.