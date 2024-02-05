Видео ⟩ Собчак посетила Латвию и сняла новое интервью

Российская журналистка, теле- и радиоведущая и общественный деятель Ксения Собчак летом 2023 года посетила Латвию, где сняла новый выпуск для своего YouTube-канала "Осторожно: Собчак".
На этот раз Ксения Собчак записала интервью с журналистом и медиаменеджером Андреем Васильевым.
Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший". В настоящий момент Васильев живет в Латвии, где с 2007 года у него имеется недвижимость.
Интервью снято на пляже в Юрмале, где Андрей Васильев на данным момент живет.
С Васильевым Собчак обсудила его переезд в Латвию, латышский язык, существующие законы, начало войны в Украине, Артура Смольянинова, Михаила Ефремова, Максима Галкина, современную журналистику, нынешнюю Россию и его воспоминания о встречах с Путиным.
Видео: Интервью с Андреем Васильевым
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!