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Видео ⟩ Собчак посетила Латвию и сняла новое интервью

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Андрей Васильев и Ксения Собчак
Андрей Васильев и Ксения Собчак Фото: Кадр из видео

Российская журналистка, теле- и радиоведущая и общественный деятель Ксения Собчак летом 2023 года посетила Латвию, где сняла новый выпуск для своего YouTube-канала "Осторожно: Собчак". 

На этот раз Ксения Собчак записала интервью с журналистом и медиаменеджером Андреем Васильевым.

Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший". В настоящий момент Васильев живет в Латвии, где с 2007 года у него имеется недвижимость.

Интервью снято на пляже в Юрмале, где Андрей Васильев на данным момент живет. 

С Васильевым Собчак обсудила его переезд в Латвию, латышский язык, существующие законы, начало войны в Украине, Артура Смольянинова, Михаила Ефремова, Максима Галкина, современную журналистику, нынешнюю Россию и его воспоминания о встречах с Путиным. 

Видео: Интервью с Андреем Васильевым

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