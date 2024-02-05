ЦИК России забраковал 15% подписей за выдвижение Бориса Надеждина

"Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи", - написал в своем Telegram-канале представитель Надеждина Игорь Артемьев.

Сам Надеждин уже заявил, что собирается бороться за свое право участвовать на выборах.

"Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными", - написал он в Telegram. Кроме того Надеждин готов обжаловать это решение в Верховном суде.

Издание 7×7 сообщило со ссылкой на источник в штабе Надеждина, что больше 2500 подписей признаны недействительными по той причине, что даты внесения подписей якобы вписали не сами избиратели.

Еще примерно 1700 подписей были забракованы из-за того, что в ЦИК внесли подписи на отдельных листах с паспортными данными, не заверенными нотариусом, и еще 1500 подписей - из-за того, что фамилии, имена и отчества подписавшихся проставили в подписных листах не сами избиратели.

По данным 7×7, часть подписей забраковали из-за недостоверных сведений об избирателях и сборщиках, а также из-за исправлений и неполных данных о подписавшихся.

Официальное финальное решение о регистрации или нерегистрации Надеждина в качестве кандидата на пост президента России, будет объявлено 7 февраля.

Напомним, что Борис Надеждин выступает против политики Владимира Путина и выступает за окончание войны в Украине.

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