Видео ⟩ Пользоваться телефоном при вождении смертельно опасно - особенно зимой

Все знают, что использование мобильных телефонов и других подобных устройств за рулем опасно и поэтому запрещено и наказуемо. Однако периодически в интернете появляются записи с легкомысленными людьми, которые за рулем по уши погрузились в соцсети или даже смотрят фильмы.
"Телефон и езду за рулем нельзя объединять - особенно зимой", - подчеркивает директор автошколы DBS Янис Ванкс. Зимой любой маневр требует больше времени и проверяет навыки водителей.
Судя по недавнему видео программы Degpunktā, где некий гонщик, держа телефон в руках, съехал в кювет, навыки находятся на весьма среднем уровне. А понимание их значения еще ниже. Полицейского рядом с каждым не поставишь, при этом устройство можно ловко спрятать от глаз окружающих.
Дополнительным стимулом не трогать телефон до конца поездки являются обильно образующиеся в оттепель ямы. Если яма большая или их несколько, а на встречной полосе их нет, можно попытаться объехать ловушку по противоположной стороне. Однако этот маневр связан с повышенной опасностью. Лучший способ не пробить шину в яме - в нее вообще не заехать.
В населенных пунктах рекомендуется снизить скорость движения, за их пределами - вооружиться подходящими фарами. И чем меньше будет скорость, тем больше секунд будет в вашем распоряжении.
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