Видео ⟩ Пользоваться телефоном при вождении смертельно опасно - особенно зимой

"Телефон и езду за рулем нельзя объединять - особенно зимой", - подчеркивает директор автошколы DBS Янис Ванкс. Зимой любой маневр требует больше времени и проверяет навыки водителей.

Судя по недавнему видео программы Degpunktā, где некий гонщик, держа телефон в руках, съехал в кювет, навыки находятся на весьма среднем уровне. А понимание их значения еще ниже. Полицейского рядом с каждым не поставишь, при этом устройство можно ловко спрятать от глаз окружающих.

Дополнительным стимулом не трогать телефон до конца поездки являются обильно образующиеся в оттепель ямы. Если яма большая или их несколько, а на встречной полосе их нет, можно попытаться объехать ловушку по противоположной стороне. Однако этот маневр связан с повышенной опасностью. Лучший способ не пробить шину в яме - в нее вообще не заехать.

В населенных пунктах рекомендуется снизить скорость движения, за их пределами - вооружиться подходящими фарами. И чем меньше будет скорость, тем больше секунд будет в вашем распоряжении.

Подробнее - в сюжете TV Autoziņas!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!