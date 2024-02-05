Газета Super Express спросила министра, считает ли он возможной победу России в Украине и последующее вторжение на территорию Польши.

"Я предвижу все сценарии и наиболее серьезно отношусь к худшим. Это задача министра обороны в той ситуации, в которой мы сегодня находимся", - ответил консервативный политик, добавив, что эти слова были выбраны не случайно, а тщательно продуманы.

Косиняк-Камыш отметил, что Минобороны Польши уже приступило к конкретным мерам по подготовке к угрозе, в том числе к исследованию пробелов в поставках оружия. Хотя масштабные закупки вооружения очень важны, не менее серьезно следует относиться и к индивидуальному снаряжению каждого солдата, признал он.

Министр подчеркнул, что Польша планирует сыграть важную роль в общей защите Евросоюза.

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