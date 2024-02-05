Необходимость диалога и "еврокоридоры": Ринкевич и Силиня о протестах фермеров

Президент подчеркивает, что право на протесты является неотъемлемой частью демократии, а также выражает благодарность участникам акции за ее мирное проведение.

Силиня: правительство частично удовлетворило требования фермеров

Правительство частично удовлетворило требования фермеров, но некоторые из них следует обсуждать в европейских коридорах, поскольку это вопросы уровня Евросоюза (ЕС), заявила сегодня после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, война, развязанная Россией в Украине, вызвала много сложных вопросов и у правительства Латвии, и у коллег по ЕС, и вполне закономерно, что фермеры тоже поднимают свои наболевшие вопросы.

При этом Силиня подчеркнула, что мнения в сельскохозяйственных организациях разные - не все согласны с конкретными требованиями.

Рынок меняется, и на уровне ЕС требования крестьян тоже услышаны, заявила премьер-министр и пообещала на этой неделе вместе с министром земледелия Армандом Краузе встретиться с фермерскими организациями, чтобы обсудить требования.

Как сообщалось, в понедельник в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли протесты фермеров. В них приняли участие около 2000 участников.

Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно.

"Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.

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