Вт, 6.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Украина, возможно, разместила под Авдеевкой танки Abrams

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины разместили танки Abrams на линии фронта у Авдеевки, где сейчас ведутся интенсивные бои, сообщает портал "Мілітарний".

Сообщается, что американский танк в секторе Авдеевки применила 47-я механизированная бригада ВСУ.

В социальной сети Х аккаунт NOELREPORTS, обобщающий информацию о войне в Украине, опубликовал видеосюжет, который был показан на телеканале "Мы - Украина". В этом сюжете видно, что эти танки использовались на службе ВСУ.

На кадрах, которые, возможно, сняты под Авдеевкой, виден танк M1A1 SA в пустынном камуфляже. Стоит отметить, что ранее Abrams в Украине был замечен в трехцветном камуфляже.

Как указывает издание Forbes, Abrams M1A1 - улучшенная версия М1. Она была улучшена в двух версиях - M1A1 SA и M1A2 SEP. В Украину сейчас поставляется версия SA. У американцев есть около 650 танков версии SA, и они планируют их в течение двух лет заменить на танки версии M1A2. Это может быть хорошей новостью для украинцев, так как в таком случае США могут передать еще больше танков M1A1.

25 сентября 2023 года президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла первая часть танков Abrams. В свою очередь 18 октября было подтверждено, что Украине поставлены все обещанные американские танки.

Всего США обещали поставить Украине 31 танк Abrams.

США в мае в Германии начали обучать украинских солдат использованию этих танков. 31 предусмотренный для Украины танк несколько месяцев восстанавливали и подготавливали к поставке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх