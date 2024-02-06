Видео ⟩ Украина, возможно, разместила под Авдеевкой танки Abrams

Сообщается, что американский танк в секторе Авдеевки применила 47-я механизированная бригада ВСУ.

В социальной сети Х аккаунт NOELREPORTS, обобщающий информацию о войне в Украине, опубликовал видеосюжет, который был показан на телеканале "Мы - Украина". В этом сюжете видно, что эти танки использовались на службе ВСУ.

An M1A1 SA Abrams tank in service with the 47th Mechanized Brigade reportedly appeared at (or close to) the Avdiivka front. Although I am not sure if this is recent footage.



The US supplied 31 M1A1 SA Abrams tanks to Ukraine. pic.twitter.com/4tkyYCtCz1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2024

На кадрах, которые, возможно, сняты под Авдеевкой, виден танк M1A1 SA в пустынном камуфляже. Стоит отметить, что ранее Abrams в Украине был замечен в трехцветном камуфляже.

Как указывает издание Forbes, Abrams M1A1 - улучшенная версия М1. Она была улучшена в двух версиях - M1A1 SA и M1A2 SEP. В Украину сейчас поставляется версия SA. У американцев есть около 650 танков версии SA, и они планируют их в течение двух лет заменить на танки версии M1A2. Это может быть хорошей новостью для украинцев, так как в таком случае США могут передать еще больше танков M1A1.

25 сентября 2023 года президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла первая часть танков Abrams. В свою очередь 18 октября было подтверждено, что Украине поставлены все обещанные американские танки.

Всего США обещали поставить Украине 31 танк Abrams.

США в мае в Германии начали обучать украинских солдат использованию этих танков. 31 предусмотренный для Украины танк несколько месяцев восстанавливали и подготавливали к поставке.

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