Гражданин Литвы, прославлявший в Риге военные преступления России, оштрафован на 7000 евро

Дело в течение 48 часов было передано в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования в ускоренном порядке. 5 февраля прокурор применил штраф, а по административному делу продолжаются следственные мероприятия.

Уже сообщалось, что 3 февраля охранники одного из торговых центров в Риге заметили мужчину, мочившегося в коридоре торгового центра, и задержали его в административном порядке. На место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Выяснилось, что мужчина является гражданином Литвы 1984 года рождения. Ранее он уже один раз попадал в полицию за административное правонарушение, а именно за конфликт во время авиаперелета.

Нарушитель стал вести себя агрессивно и проявлять недовольство работой полиции, угрожая и восхваляя российские военные преступления и российского диктатора Владимира Путина, а также выражая желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и "навели порядок". В связи с высказываниями мужчины он был задержан уже в уголовном порядке.

Было заведено уголовное дело по статье 74.1(1) Уголовного закона - за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. За подобные преступления закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

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