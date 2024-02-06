В России заочно арестовали Бориса Акунина и Алексея Арестовича

Как отмечается в заявлении суда, Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму и пропаганде терроризма, а также по статье о "фейках" про российскую армию. Ему заочно назначен арест на 2 месяца, его срок будет исчисляться с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам РФ, указывается далее. Кроме того, в заявлении напоминают, что Акунин ранее был объявлен в международный розыск, внесен в список "террористов и экстремистов" и признан "иностранным агентам".

Арестовича также заочно арестовали на два месяца по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении "фейков" о ВС РФ, отметила пресс-служба московских судов. Ранее украинский экс-политик, как и российский писатель, был объявлен в международный розыск.

Преследование Акунина и Арестовича в РФ