Командующий Силами обороны Эстонии: через год Россия может сделать с нами что-то очень страшное

"Они направляют на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок, - напомнил Херем об учебных стрельбах российских ракетоносцев по объектам Эстонии, которые произошли еще в 2022 году. - Они пытаются создать предлог".

Командующий Силами обороны Эстонии отметил, что за последние шесть месяцев Россия показала способность пополнять свою армию живой силой и производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее. Херем оценивает этот потенциал в несколько миллионов снарядов в год.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогут поставить Украине обещанный 1 миллион снарядов к 1 марта. "До марта в Украину доставлено или будет доставлено более полумиллиона снарядов, а к концу года - еще более 600 000 снарядов", - заявил 31 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Премьер Эстонии Кая Каллас в разговоре с Bloomberg в очередной раз указала на недостаточность трат стран ЕС на оборону.

"Война кажется очень далекой, и некоторые лидеры все еще могут думать, что не обязательно тратить эти деньги на оборону, потому что угроза не настолько реальна, - сказала Каллас, вспоминая времена холодной войны. - Сейчас у нас в Европе идет "горячая война", но мы до сих пор не видим этого движения [на увеличение оборонных трат]".

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