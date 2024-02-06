Топ зарегистрированных в Латвии новых легковых автомобилей - кто лидирует?

Андрис Кулбергс поясняет: "В прошлом году регистрация легковых автомобилей по типам топлива составила: 67% бензиновые автомобили, 20% дизельные автомобили, 8,8% электромобили, 2% гибридные автомобили с внешней подзарядкой и 2% автомобили, работающие на сжиженном газе. Надо признать, что показатели покупки новых автомобилей существенно выросли благодаря изменениям в нормативных актах, увеличившим порог представительского автомобиля с 50 000 до 75 000 евро без PVN. В результате мы скорректировали ценовую политику в сегменте служебных автомобилей и существенно расширили выход многих электромобилей в категорию представительских автомобилей".

Автомобили Toyota сыграли важную роль в корпоративных сделках. Компания продолжила активно предлагать политику скидок для корпоративных сделок или сделок по аренде автомобилей, в отличие, например, от Volkswagen, у которого рынок аренды автомобилей упал на 34,5%, и на 13,5% в корпоративных сделках.

Победителями в категории корпоративных сделок в 2023 году стали Toyota с ростом на 23,8% и Škoda с ростом на 35,1%.

"Дефицит автомобилей, вызванный пандемией Covid-19, увеличил время ожидания производства, что привело к фактическому исчезновению оптовых скидок на корпоративные или арендные покупки автомобилей, что затронуло многих клиентов. С окончанием пандемии Covid-19 и нормализацией цен на автомобили, заводы получили возможность предлагать скидки на крупные заказы, что увеличило объем крупных корпоративных сделок, в том числе государственных закупок.

Например, в Латвии Latvijas Pasts приобрела 354 новых легковых автомобиля, Государственная полиция приобрела 148 автомобилей, Latvenergo - 146 автомобилей и Служба скорой медицинской помощи - 70 автомобилей", - пояснил президент автоассоциации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!