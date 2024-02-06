Топ зарегистрированных в Латвии новых легковых автомобилей - кто лидирует?

В прошлом году лидирующие позиции среди зарегистрированных новых легковых автомобилей существенно изменились: первое место заняла Toyota оставив позади Škoda, которая заняла второе место. А на третьем месте обосновался Volkswagen. По словам президента Латвийской автомобильной ассоциации Андриса Кулбергса, на эти три автомобильные марки приходится почти 46% продаж новых легковых автомобилей в Латвии.
В 2023 году первое место по количеству зарегистрированных легковых автомобилей заняли автомобили марки Toyota. В прошлом году было зарегистрировано 3629 автомобиля, а в 2022 году, было зарегистрировано 3027 автомобилей. Toyota увеличил объем продаваемых автомобилей почти на 20%.
Автомобили марки Škoda заняли второе место. В прошлом году с было зарегистрировано 2665 автомобиля. По сравнению с 2022 годом, когда было продано 1924 автомобилей, они увеличили объем на 38,5%.
Третье место заняли автомобили марки Volkswagen. В 2023 году было зарегистрировано 2103 автомобиля против 2341 автомобиля в 2022 году. Таким образом объем сократился на 10,2%.
Наибольшее падение объемов в прошлом году испытала компания Hyundai, которая потеряла 5-е место в топе по количеству зарегистрированных новых автомобилей и опустилась на 8-е место в 2023 году. Объемы продаж снизились на 14,4%. Это произошло из-за смены моделей и ценовой политики.
В сегменте "премиальных" автомобильных марок BMW, Audi и Mercedes-Benz добились больших успехов в продажах новых автомобилей, увеличив количество зарегистрированных автомобилей на 42%. В 2023 году сегмент автомобилей премиум-класса занял 17,3% от общего количества регистраций новых легковых автомобилей.
Андрис Кулбергс поясняет: "В прошлом году регистрация легковых автомобилей по типам топлива составила: 67% бензиновые автомобили, 20% дизельные автомобили, 8,8% электромобили, 2% гибридные автомобили с внешней подзарядкой и 2% автомобили, работающие на сжиженном газе. Надо признать, что показатели покупки новых автомобилей существенно выросли благодаря изменениям в нормативных актах, увеличившим порог представительского автомобиля с 50 000 до 75 000 евро без PVN. В результате мы скорректировали ценовую политику в сегменте служебных автомобилей и существенно расширили выход многих электромобилей в категорию представительских автомобилей".
Автомобили Toyota сыграли важную роль в корпоративных сделках. Компания продолжила активно предлагать политику скидок для корпоративных сделок или сделок по аренде автомобилей, в отличие, например, от Volkswagen, у которого рынок аренды автомобилей упал на 34,5%, и на 13,5% в корпоративных сделках.
Победителями в категории корпоративных сделок в 2023 году стали Toyota с ростом на 23,8% и Škoda с ростом на 35,1%.
"Дефицит автомобилей, вызванный пандемией Covid-19, увеличил время ожидания производства, что привело к фактическому исчезновению оптовых скидок на корпоративные или арендные покупки автомобилей, что затронуло многих клиентов. С окончанием пандемии Covid-19 и нормализацией цен на автомобили, заводы получили возможность предлагать скидки на крупные заказы, что увеличило объем крупных корпоративных сделок, в том числе государственных закупок.
Например, в Латвии Latvijas Pasts приобрела 354 новых легковых автомобиля, Государственная полиция приобрела 148 автомобилей, Latvenergo - 146 автомобилей и Служба скорой медицинской помощи - 70 автомобилей", - пояснил президент автоассоциации.
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