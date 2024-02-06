В сюжете передачи "60 минут" (60 minutes) американского телеканала CBS о нелегальных мигрантах на границе Мексики и США появилась женщина, которая незадолго до незаконного проникновения на территорию США выбросила в кусты латвийские паспорт и удостоверение личности.
МИД Латвии высказался о сюжете о нелегальной миграции в США, в котором женщина выбрасывает латвийский паспорт
Как сообщила порталу TVNET пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Латвийской Республики Диана Эглите, ни консульский отдел МИД, ни посольство Латвии в США не располагают никакой информацией о гражданах Латвии, которые пытались нелегально попасть в США.
Посольству известно о некоторых случаях, когда граждане Латвии легально въезжали в США и оставались там дольше, чем разрешено. Чаще всего подобные случаи выявляются, когда совершено административное правонарушение или возбуждено уголовное дело, и в этот момент власти США устанавливают факт незаконного пребывания.
В случае более тяжкого преступления следует арест, отбывание наказания и депортация в Латвию. В других случаях человек должен покинуть страну, его могут оштрафовать, и ему может быть запрещен повторный въезд в Соединенные Штаты.
Видео: Сюжет передачи 60 minutes (на английском языке)
Ранее сообщалось, что в прошлом году более чем двум с половиной миллионам нелегальных мигрантов было отказано во въезде в США с территории Мексики. Быстрее всего росло число китайских нелегалов.
За четыре дня съемок сюжета через дыру в заборе на границе Мексики и США нелегально проникли более 600 мигрантов. Ответственные за пограничный контроль даже не попытались их задержать.
Ведущий программы утверждает, что съемочная группа столкнулась с мигрантами из Индии, Вьетнама, Афганистана и других стран.
В одном из моментов, когда камера фокусируется на месте, через которое нелегальные мигранты проникают в США, можно увидеть, как перед пересечением границы женщина бросает в кусты паспорт и удостоверение личности Латвийской Республики.
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