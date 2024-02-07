"Мы все меньше связаны со страной, где русский язык - государственный": эстонский режиссер о будущем театра

Политика – не первая ассоциация, возникающая в связи с Русским театром. Люди приходят туда отдохнуть и задуматься о вечном в тактичных дозах. Вторжение современности, как в "Императорском безумце" Юлии Ауг, многих тревожит и не дает отдохнуть как следует. Когда в конце августа на большой сцене появилась пьеса Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" в постановке Тимофея Кулябина, прием был сдержанный. Брехт - веха в истории театра, на восторги не рассчитанная. Появление его имени на афише в том же месте и в том же сезоне кажется неслучайным. Что это значит и наступило ли "время Брехта", Rus.Postimees спросил у режиссера спектакля Mann ist Mann Антона Киселюса.