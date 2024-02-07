Снегопад: в Латвии затруднено движение транспорта, днем осадки стихнут

Ситуация на дорогах

Утром в среду снег и лед затрудняют движение по основным и региональным автодорогам страны, особенно трудные условия движения на Резекненском шоссе, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Условия движения также сложные на Таллинском, Видземском, Баусском, Елгавском, Лиепайском, Вентспилсском, Валмиерском шоссе, а также на Рижской объездной дороге по обе стороны Даугавы.

Сложные условия движения также на всем протяжении Даугавпилсского и Кокнесского шоссе, на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово, на дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс, а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

Передвижение по региональным дорогам также затруднено по всей Латвии.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 138 единиц зимней техники.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!