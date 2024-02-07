Снегопад: в Латвии затруднено движение транспорта, днем осадки стихнут

Утром в среду, 7 февраля, на большей части территории Латвии продолжает идти снег, а во многих местах, по данным метеорологической информации, наблюдается метель.
Сильнее всего снег идет в Латгале и Видземе, меньше всего осадков в Южном Курземе и Земгале. Видимость в снегопад местами снизилась до 400 метров.
Восточный ветер дует порывами со скоростью 7-13 метров в секунду, в Мерсраге до 16 метров в секунду, на юге Курземе дует сильный западный ветер, в Лиепайском порту зарегистрированы порывы до 22 метров в секунду.
Температура воздуха -2..-6 градусов, в Южно-Курземском крае временно поднялась до +1..+2 градусов.
Галерея: Метель в Риге
Толщина снега на большинстве наблюдательных станций Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) составляет 2-15 сантиметров, местами в Латгале и Видземе - около 20 сантиметров.
В Риге идет снег и мокрый снег, восточный ветер дует порывами со скоростью до 11 метров в секунду, температура воздуха -3..-4 градуса.
В течение дня осадки уменьшатся, а начиная со второй половины дня в некоторых частях страны пойдет лишь небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха преимущественно составит 0..-6 градусов, но к вечеру начнет снижаться.
В Риге днем осадки прекратятся. Температура воздуха составит -3..-5 градусов.
Ситуация на дорогах
Утром в среду снег и лед затрудняют движение по основным и региональным автодорогам страны, особенно трудные условия движения на Резекненском шоссе, сообщает Latvijas valsts ceļi.
Условия движения также сложные на Таллинском, Видземском, Баусском, Елгавском, Лиепайском, Вентспилсском, Валмиерском шоссе, а также на Рижской объездной дороге по обе стороны Даугавы.
Сложные условия движения также на всем протяжении Даугавпилсского и Кокнесского шоссе, на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово, на дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс, а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.
Передвижение по региональным дорогам также затруднено по всей Латвии.
Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 138 единиц зимней техники.
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