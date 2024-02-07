Видео ⟩ Несколько машин пострадали в яме на улице Дикя. Местами глубина составляет 50 см

С Игорем передача встретилась у внушительной ямы на улице Дикя. Он рассказал, что подвозил друзей к поезду, но неожиданно машина провалилась в яму под водой и льдом. Isuzu Trooper едва вытащили из ловушки.

За последние дни Игорь не единственный, кто рискнул проехать по луже и застрял в ней. Местные жители рассказали, что однажды из ямы пришлось вытаскивать даже мусоровоз. Ситуация на улице Дикя возмущает и пешеходов, которые идут по определенному маршруту несколько раз в день.

В самом глубоком месте яма имеет глубину около 50 сантиметров. В департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы констатируют, что иногда водители выезжают на лужайку с ямой, думая, что это улица.

С точки зрения города это неосвоенная территория. После первых аварий в конце прошлого года, когда в яму попало несколько арендованных автомобилей, этот участок был удален как вариант для объезда в приложении Waze. Однако водители не отступают и продолжают пользоваться им.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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