В Кремле пояснили, почему Путин дал интервью Карлсону

Пресс-секретарь развязавшего кровавую войну в Украине российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью американскому политическому комментатору Такеру Карлсону. По его словам, Путин на это интервью согласился, так как "позиция Карлcона отличается от остальных", пишет "Медуза".
Во вторник Карлсон сообщил, что приехал в Москву с целью взять интервью у Путина.
Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024
В среду этот вопрос публично прокомментировал и Песков.
"У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но по крайней мере она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", - цитирует Пескова "Медуза".
На просьбу поделиться впечатлениями от интервью Песков ответил: "По мере того, как оно [интервью] будет подготовлено, как оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления".
Карлсон во вторник сообщил, что его интервью с Путиным будет опубликовано на его официальном сайте TuckerCarlson.com, а также в его профиле в соцсети Х.
По информации The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано уже в четверг, 8 февраля.
Песков также отверг утверждения Карлсона о том, что ни один западный журналист не обращался к Кремлю с просьбой взять интервью у Путина с тех пор, как Россия вторглась в Украину почти два года назад.
Песков подчеркнул, что в Кремль поступило много запросов от западных СМИ по поводу интервью с Путиным, но всем этим СМИ было отказано.
Как пишет "Медуза", Такер Карлсон вел собственное политическое ток-шоу на канале Fox News. Телеведущий известен спорными, дискриминационными или конспирологическими заявлениями. Он яростно критиковал помощь США Украине и выступал с пророссийских позиций. В апреле 2023 года компания Fox News разорвала контракт с Карлсоном без объяснения причин, после чего он запустил собственное шоу в соцсети X, а затем и на сайте с подпиской. Видео с заявлениями Карлсона регулярно появляются в эфире российских пропагандистских госканалов.
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