В Кремле пояснили, почему Путин дал интервью Карлсону

Во вторник Карлсон сообщил, что приехал в Москву с целью взять интервью у Путина.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

В среду этот вопрос публично прокомментировал и Песков.

"У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но по крайней мере она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", - цитирует Пескова "Медуза".

На просьбу поделиться впечатлениями от интервью Песков ответил: "По мере того, как оно [интервью] будет подготовлено, как оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления".

Карлсон во вторник сообщил, что его интервью с Путиным будет опубликовано на его официальном сайте TuckerCarlson.com, а также в его профиле в соцсети Х.

По информации The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано уже в четверг, 8 февраля.