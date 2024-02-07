Рядом с Бутингским терминалом в Балтийском море произошла утечка нефти

Как сообщила литовская армия, от компании Orlen Lietuva поступило сообщение о том, что при погрузке танкера у конечного буя порвался швартовный канат, отсоединилась муфта морского рукава и вылилось около 300 литров нефти.

По предварительным данным, пятно загрязнения имеет длину около двух километров и ширину полкилометра.

По имеющейся информации, к месту аварии направлено поисково-спасательное судно ВМФ Sakiai, однако условия для сбора загрязняющих веществ затруднены сильными волнами, а нефтяное пятно дрейфует в южном направлении.

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