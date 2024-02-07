"Ядерный фашист" Медведев снова угрожает апокалипсисом

На этот раз Медведев адресовал свои угрозы входящим в НАТО странам Европы, призвав их опасаться "апокалипсиса", который принесут российские ракеты.

"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией", - написал в Telegram Медведев, отметив, что в случае, если такая война произойдет, будет использовано не традиционное, а ядерное оружие.

Медведев отметил, что у России не будет иного выхода, кроме как применить ядерное оружие.

"Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", - написал Медведев.

"И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - добавил он.

Медведев регулярно угрожает ядерным оружием Украине, а также Западу в целом, отдельным западным странам и официальным лицам отдельных стран.

Со времени полномасштабного вторжения России в Украину почти два года назад Медведев угрожал ядерным оружием более 50 раз.

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