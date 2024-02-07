Краузе: дальнейших протестов фермеров в Риге быть не должно

В то же время он рассматривает вариант, что причиной дальнейших протестов может стать солидарность с другими европейскими фермерами, поскольку Латвия не может в короткий срок отменить требования, вытекающие из регламентов ЕС и созданные европейской бюрократией.

Он положительно оценил итоги встречи, отметив, что очень редко глава правительства имеет возможность так подробно выслушать проблемы отрасли.

"Это был очень хороший способ для фермеров напрямую поговорить с премьер-министром, а для премьер-министра - вникнуть в проблемы фермеров и увидеть разнообразие фермерских хозяйств", - сказал Краузе.

Он также выразил уверенность, что после встречи в отрасли появилась ясность в отношении того, что делается, и есть понимание того, что все делается законно и в соответствии с принципами, принятыми в Европе. Также у фермеров появилось понимание относительно импорта российского зерна в ЕС и того, что правительство Латвии делает все возможное на национальном уровне и не противоречит европейским принципам.

"Мы не можем закрыть транзит, потому что хотим этого. Мы должны понимать последствия, вытекающие как из европейского законодательства, так из международных обязательств", - сказал Краузе.

На вопрос, можно ли запретить латвийским компаниям оказывать услуги по перевозке и перевалке российского зерна, Краузе ответил, что это было бы неправильно и не принесло бы желаемого результата.

"Запрет одной компании приведет к тому, что это сделают другие частные компании, запрет в одной стране приведет к тому, что это сделает другая страна-член ЕС", - сказал Краузе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!