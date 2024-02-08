Диверсия на "Северных потоках": кто расследовал и что выяснил

"Следственные действия, ведущие от парусной яхты к Украине, - это политическая взрывчатка. До сих пор неясно: может ли это действительно быть актом мести за агрессивную войну, развязанную Россией? Или следователи идут по следам, намеренно проложенным другими, - и это так называемая "операция под ложным флагом"?" - задавались вопросами и авторы другого расследования, обнародованного медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung в конце мая 2023 года.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выступил с публикацией, в которой со ссылкой на один анонимный источник утверждал, что за подрывом "Северных потоков" стоят спецслужбы США. Они якобы осуществили диверсию на газопроводах по распоряжению президента США Джо Байдена и участии ВМС Норвегии, написал он. Публикацию Херша Белый дом назвал "полной фикцией".

Российский след?

Другой след, на который указывают расследования в международных СМИ, - российский. В конце апреля 2023 года датская газета Dagbladet написала со ссылкой на Минобороны Норвегии, что за четыре дня до происшествия, 22 сентября 2022 года, недалеко от места взрыва, к востоку от датского острова Борнхольм было замечено российское судно-носитель"СС-750" с оборудованием для глубоководных операций.

Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки. Москва всегда категорически отвергала какую-либо свою причастность к диверсии на "Северных потоках".

27 марта 2023 года Совбез ООН отклонил резолюцию России о проведении под эгидой этой организации международного расследования подрыва газопроводов. В мае 2023 года Россия вызвала послов Германии, Дании и Швеции в МИД в Москве, чтобы выразить протест против отсутствия конкретных результатов в расследовании этими странами данной диверсии. В то же время РФ выразила возмущение тем, что три западные страны отказываются делиться с РФ уже полученными данными.