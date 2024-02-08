Видео ⟩ Рижанин обратил внимание на странную организацию движения в самом центре столицы

"Странная организация дорожного движения. Полосу для общественного транспорта, предназначенную для одного направления, автобусы используют в обоих направлениях", - подчеркнул Марис.

Перекресток улиц Гоголя и Тургенева переполнен самыми разными знаками, в том числе и временными. Причем большая их часть относится именно к общественному транспорту.

Зритель, впрочем, акцентирует внимание именно на соблюдении знака "Дорога с полосой для пассажирского общественного транспортного средства", вернее, несоблюдении. Знак означает- "дорога, по которой идет движение пассажирских общественных транспортных средств, такси и электромобилей, а если этот знак установлен вместе с дополнительным знаком №824, - также велосипедов и электросамокатов, движение осуществляется по отдельной полосе напротив потока остальных транспортных средств".

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