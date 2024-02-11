Десять лет назад - в 2014 году - в Латвии появились первые квест-комнаты. Новый и необычный вид развлечения быстро обрел в нашей стране популярность, и комнаты, из которых нужно выбраться за час, разгадав параллельно ряд загадок, начали появляться в Риге и других крупных городах страны как грибы после дождя. Что изменилось за десятилетие? RUS TVNET решил сравнить ощущения "тогда" и "сейчас", посетив один из самых новых квестов столицы.
"Банды Готэма" у Рижского цирка и очередь в туалет с короной: как изменились квест-комнаты за 10 лет
Сейчас в Риге гораздо меньше квест-комнат, чем во времена их расцвета. В 2015-2016 годах в течение месяца в городе могло открыться несколько новых комнат, появлялось множество мелких компаний, рынок был близок к перенасыщению. С одной стороны, фанаты данного типа развлечений могли вдоволь насладиться разнообразием, с другой - количество не всегда означает качество, и, учитывая большой выбор, иногда вместо "вау-эффекта" посетителей ждало разочарование.
В то же время, учитывая широкое предложение, клиенты ждали чего-то нового и необычного, поднимая таким образом планку качества. Соответствовать смогли не все, что приводило к закрытию и продаже предприятий. Еще один удар по бизнесу квест-комнат нанесла пандемия Covid-19 - коронавирус существенно повлиял на индустрию развлечений, не обойдя стороной и квесты: два года ограничений и запретов пережили не все.
Однако полностью квесты не исчезли. Более того, до сих пор создаются новые комнаты. И, как выяснилось, их создатели уделяют внимание не только самой игре, но и тому, что вокруг нее. Так сказать, добавленная стоимость, как "комплимент от шеф-повара" в ресторане - блюдо, не входящее в основное меню, вкусная мелочь, оставляющая приятное впечатление.
Что такое квест-комнаты?
Квест-комната - это помещение, из которого игрокам нужно выбраться, разгадав ряд загадок. Игроки получают сюжет (условно: вы - доктор Ватсон, ваш друг Шерлок Холмс исчез, вам необходимо исследовать кабинет знаменитого сыщика и выяснить, куда он отправился), на все есть час. В помещении нужно искать предметы, скрытые подсказки, разгадывать шифры и головоломки.
Квест - это командная игра, обычно в команде 3-5 человек, однако есть и комнаты, рассчитанные на большее число участников. Различаются они и по возрасту, так что играть могут как дети, так и взрослые.
Изначально квесты были популярным видом компьютерных игр, и если вам за 30, то вы определенно в одну из них играли. Однако затем фанаты компьютерных квестов решили воплотить игру из серии "побег из комнаты" в реальности - несмотря на скепсис окружающих, первые такие комнаты появились в США, Японии и Китае, люди прониклись, и квест-румы начали победное шествие по всему миру.
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Во время выбора квест-комнаты важно было учесть несколько критериев: во-первых, она должна быть довольно новой, во-вторых - находиться в центре Риги, в-третьих - подходить для пяти игроков.
В итоге выбор пал на комнату "Джокер" предприятия NoGame - она была открыта совсем недавно, всего несколько месяцев назад, а находится на улице Меркеля прямо напротив цирка.
Пятница, вечер. Команда RUS TVNET находится в Готэме и узнает трагические новости о судьбе Бэтмена. Джокер планирует покушение на четырех человек, имеющих особое значение в городе.
Мы проникли в его тайное пристанище, необычное логово злодея в самой опасной части города. В наших руках жизни людей. Поехали!
Действуем слаженно - ищем предметы и подсказки, обсуждаем. Главред Эрика сыплет предложениями, котик Раиса разбирается с местным представителем семейства кошачьих, Липину, как обычно, интересно все, Алена параллельно создает контент для соцсетей. Все как на смене!
На табло часы отсчитывают минуты и секунды до смерти каждого из людей. Первый спасен, второй, третий, все! Дверь открывается, мы прошли. Настоящая командная работа!
Каждый делал то, что должен, никто не ругался, не ссорился и не сидел, глядя в стену. Эмоций много. Еще больше эмоций, когда мы узнаем, что установили рекорд скорости. И это без единой подсказки.
Стало ли лучше?
Интересно ли ходить в квест-комнаты, если такой опыт уже был ранее? Определенно - да. Технологии не стоят месте, все сложнее становится угадать, с какой стороны ждать очередного сюрприза, что откроется следующим и откуда вылезет подсказка. Кроме того, при создании новых комнат учитываются ошибки, допущенные в старых - игра становится комфортнее.
В то же время квест-компании сохраняют аналоговый вайб, присущий первым комнатам - никакого засилья гаджетов, интернет-технологий и прочих современных штучек, но с обилием чудес для тех, кто прогуливал в школе физику.
Начали квест-компании уделять внимание и тому, что находится за пределами комнат, месту, где посетители проводят время до и после игры. На заре этого вида развлечения, когда все силы вкладывались непосредственно в квест-румы, в ожидании игры часто приходилось рассчитывать на несколько стульев в тесной комнатке рядом со столом администратора, даже традиционные диванчики были роскошью. Сейчас же диванами никого не удивить, поэтому придумывают другие способы.
И филиал NoGame на ул. Меркеля, 17/19, - наглядное тому подтверждение. По словам руководителей компании, к преображению помещения было приложено не меньше усилий, чем к созданию "Джокера". В итоге зависнуть здесь можно даже подольше, чем в самой комнате. Особенно тем, кто не может представить жизнь без публикации контента в Instagram.
Еще одной "добавочной стоимостью" филиала является уборная - стоит зайти в нее одному, как туда выстраивается очередь.
Возможно, это самый роскошный туалет в радиусе 10 минут ходьбы от "Ориго". Во всяком случае по мнению Эйгона Завоевателя из "Игры престолов" - уж точно.
Корона, кстати, присутствует.
Лучше, чем сидеть дома
За 10 лет своего существования квесты не стали хуже, они все так же интересны и являются прекрасным способом времяпрепровождения по цене, сравнимой с походом в кино (даже без попкорна).
Кроме того, это хороший способ узнать получше своих друзей/коллег по работе - членов вашей команды. В стрессовой ситуации люди меняются, действуют более эмоционально, что позволяет взглянуть на них с другой стороны.
Кроме того, это возможность вырваться из рутины и оказаться в совершенно новом месте, новой ситуации и получить новые эмоции, что немаловажно в ставшем уже привычным жизненном забеге по маршруту дом - работа - дом, как, впрочем, и живое общение со значимыми для вас людьми в целом.
В конце концов, это приятный способ "поставить жизнь на паузу", отключиться от насущных проблем и хотя бы час не думать о бытовухе.
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