"Банды Готэма" у Рижского цирка и очередь в туалет с короной: как изменились квест-комнаты за 10 лет

Что такое квест-комнаты?

Квест-комната - это помещение, из которого игрокам нужно выбраться, разгадав ряд загадок. Игроки получают сюжет (условно: вы - доктор Ватсон, ваш друг Шерлок Холмс исчез, вам необходимо исследовать кабинет знаменитого сыщика и выяснить, куда он отправился), на все есть час. В помещении нужно искать предметы, скрытые подсказки, разгадывать шифры и головоломки.

Квест - это командная игра, обычно в команде 3-5 человек, однако есть и комнаты, рассчитанные на большее число участников. Различаются они и по возрасту, так что играть могут как дети, так и взрослые.

Изначально квесты были популярным видом компьютерных игр, и если вам за 30, то вы определенно в одну из них играли. Однако затем фанаты компьютерных квестов решили воплотить игру из серии "побег из комнаты" в реальности - несмотря на скепсис окружающих, первые такие комнаты появились в США, Японии и Китае, люди прониклись, и квест-румы начали победное шествие по всему миру.