Сбежавший из Центральной тюрьмы приговорен почти к девяти годам лишения свободы

7 февраля Рижский окружной суд вынес приговор по уголовному делу, в котором Ковалев обвинялся в покушении на убийство бывшего мужа своей девушки. Суд частично отменил приговор первой инстанции и вынес новый приговор в этой части.

За одно из преступлений, инкриминируемых Ковалеву, - умышленное повреждение чужого имущества - суд первой инстанции приговорил подсудимого к одному году лишения свободы, однако апелляционная инстанция сократила срок до десяти месяцев. Таким образом, общий срок наказания, назначенный обвиняемому по совокупности преступлений, также был уменьшен на два месяца.

В остальной части приговор Рижского городского суда от 19 июня прошлого года оставлен в силе.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение десяти дней. Дата ознакомления сторон с полным текстом решения - 21 февраля.