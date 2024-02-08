Умер пророссийский активист Янис Кузин

В свое время Кузин заслужил внимание латвийских органов безопасности за свою деятельность, связанную с российской политикой, а сам себя позиционировал как антифашист".

Он был связан с несколькими политическими силами, такими как Dzimtene, "Наш выбор", "ЗаПЧЕЛ - За права человека в единой Латвии", "Народный контроль", "За независимую Латвию!", "За альтернативу" и "Новое Согласие".

Янис Кузин родился в 1983 году. Получил образование в области связей с общественностью. В свое время был избран депутатом Юрмальской городской думы.

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