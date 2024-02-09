"Только в одном случае: если произойдет нападение на Россию с польской стороны. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это нужно? У нас просто нет интересов. Это только [угрозы] Запада".