Развязавший войну в Украине российский диктатор Владимир Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул и Латвию, заявив, что у России нет никого интереса нападать на это государство.
Во время интервью Карлсон спросил у Путина, может ли он представить ситуацию, в которой Россия шлет войска в Польшу.
Карлсон задал такой вопрос, говоря о заявлении Путина о том, что на Западе много говорят об угрозе, исходящей от России, и что эта российская угроза может проявиться в виде нападения на Польшу или Латвию.
Отвечая на вопрос американского журналиста, Путин заявил:
"Только в одном случае: если произойдет нападение на Россию с польской стороны. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это нужно? У нас просто нет интересов. Это только [угрозы] Запада".
Tucker asks Putin about the widely referenced threat of Russian expansionist behavior:— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 9, 2024
Tucker: Can you imagine a scenario where you send Russian troops to Poland?
Putin: Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere… pic.twitter.com/RqO5vZBCR0
Кроме того, Путин категорически отверг наличие у него какого-либо желания расширять войну в Европе.
"Об этом абсолютно не может быть речи. Не нужно быть аналитиком: ввязываться в какую-то глобальную войну было бы противно здравому смыслу. Глобальная война поставила бы все человечество на грань уничтожения", - заявил он.
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