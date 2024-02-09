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Путин в интервью Карлсону заявил, что у России нет интереса к войне с Латвией (1)

TVNET rus.tvnet.lv
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Обновлено 9 февраля 2024, 10:24
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Reuters/ScanPix

Развязавший войну в Украине российский диктатор Владимир Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул и Латвию, заявив, что у России нет никого интереса нападать на это государство.

Во время интервью Карлсон спросил у Путина, может ли он представить ситуацию, в которой Россия шлет войска в Польшу.

Карлсон задал такой вопрос, говоря о заявлении Путина о том, что на Западе много говорят об угрозе, исходящей от России, и что эта российская угроза может проявиться в виде нападения на Польшу или Латвию.

Отвечая на вопрос американского журналиста, Путин заявил:

"Только в одном случае: если произойдет нападение на Россию с польской стороны. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это нужно? У нас просто нет интересов. Это только [угрозы] Запада".

Кроме того, Путин категорически отверг наличие у него какого-либо желания расширять войну в Европе.

"Об этом абсолютно не может быть речи. Не нужно быть аналитиком: ввязываться в какую-то глобальную войну было бы противно здравому смыслу. Глобальная война поставила бы все человечество на грань уничтожения", - заявил он.

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