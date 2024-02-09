Россия ежедневно атакует Финляндию. Пока в интернете

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии заявила, что Россия постоянно проводит кибератаки на различных сетях связи в стране.

"Мы ежедневно сталкиваемся с кибератаками из России на наши сети передачи данных", - заявила Элина Валтонен в интервью общенациональной австрийской ежедневной газете Die Presse.

Ранее об активизации России радиоэлектронной борьбы на Балтике заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Его заявления появились в прессе через несколько дней после того как Rus.Postimees рассказал об установке военного оборудования на вышки сотовой связи в соседних с Эстонией регионах РФ. После этого стало известно, что российские власти увеличивают мощность излучения на тех же вышках.

Министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о том, есть ли в финском правительстве опасения насчет войны, аналогичные тем, которые ранее озвучили министры правительства Швеции, напомнила, что гибридная война со стороны России уже ведется.