Россия ежедневно атакует Финляндию. Пока в интернете

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия постоянно проводит кибератаки на сетях передачи данных в стране. Военного вторжения российской армии в Хельсинки не опасаются, пишет Rus.Postimees.
Глава внешнеполитического ведомства Финляндии заявила, что Россия постоянно проводит кибератаки на различных сетях связи в стране.
"Мы ежедневно сталкиваемся с кибератаками из России на наши сети передачи данных", - заявила Элина Валтонен в интервью общенациональной австрийской ежедневной газете Die Presse.
Ранее об активизации России радиоэлектронной борьбы на Балтике заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Его заявления появились в прессе через несколько дней после того как Rus.Postimees рассказал об установке военного оборудования на вышки сотовой связи в соседних с Эстонией регионах РФ. После этого стало известно, что российские власти увеличивают мощность излучения на тех же вышках.
Министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о том, есть ли в финском правительстве опасения насчет войны, аналогичные тем, которые ранее озвучили министры правительства Швеции, напомнила, что гибридная война со стороны России уже ведется.
"Мы уже переживаем войну с Россией в смысле гибридной войны. Россия уже несколько месяцев отправляет людей на нашу границу без достаточных документов. Большинство из них - молодые люди из третьих стран, в том числе преступники, которых Россия также мобилизовала с посылом, что на этом этапе они могут добраться не только до Финляндии, но и до ЕС. Но мы обеспечиваем безопасность этой границы ЕС и НАТО. Подобная эксплуатация людей является гибридной войной", - добавила Валтонен.
8 февраля Финляндия решила продлить полное закрытие восточной границы еще на два месяца. Таким образом, граница с Россией останется закрытой как минимум до 14 апреля.
Что касается опасений по поводу возможного прямого военного вторжения со стороны РФ, то глава МИД Финляндии сообщила, что сегодня в правительстве Петтери Орпо их нет.
"На данный момент мы не опасаемся обычного военного нападения. В то же время мы видим, что в долгосрочной перспективе Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, которая затрагивает не только одну европейскую страну, но и весь наш континент", - сказала Элина Валтонен.
Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года. В декабре 2024 года власти Финляндии подписали соглашение о военном сотрудничестве с США, которое в том числе открыло доступ американской армии к военным базам на территории страны.
Россия после вступления Финляндии в НАТО заявляла о планах создания новых воинских подразделений и армий для их размещения вдоль российско-финской границы и границ со странами Балтии. После подписания военного соглашения между Хельсинки и Вашингтоном в Кремле заявили, что это "приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки".
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