Лидером партии "Сила народной власти" на выборах в Европарламент станет Еремеев

Кроме того, от "Силы народной власти" в Европарламент будут баллотироваться председатель правления AS Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис, член правления торгового центра Айвар Сманс.

А также руководитель отдела департамента городского развития Риги Улдис Фрейманталс, председатель правления SIA Eurologi Игорь Тихомиров, член правления SIA Janio Андрей Иванов, директор SIA Mvp Latvia Алексей Апанасов и другие кандидаты, среди которых предприниматели, педагоги и фермеры.

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