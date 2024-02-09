Лидером партии "Сила народной власти" на выборах в Европарламент станет Еремеев

Лидером партии "Сила народной власти" на выборах в Европейский парламент станет известный ранее как "скандальный активист" член правления SIA Dārziņu Nami Валентин Еремеев, свидетельствует информация, поданная в Центральную избирательную комиссию.
Кроме того, от "Силы народной власти" в Европарламент будут баллотироваться председатель правления AS Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис, член правления торгового центра Айвар Сманс.
А также руководитель отдела департамента городского развития Риги Улдис Фрейманталс, председатель правления SIA Eurologi Игорь Тихомиров, член правления SIA Janio Андрей Иванов, директор SIA Mvp Latvia Алексей Апанасов и другие кандидаты, среди которых предприниматели, педагоги и фермеры.
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