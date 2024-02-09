На выборы в Европарламент подано 16 списков кандидатов

Сегодня заканчивается срок подачи списков, их можно было подавать с 25 января.

Свой список кандидатов представили партии или объединения партий "Для развития Латвии", "За стабильность", "Прогрессивные", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство", "Объединенный список", "Движение "За!"", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть", "Объединение Младолатыши", "Сила народной власти", "Народ. Земля. Страна" и "Партия центра".

В общей сложности в Европарламент баллотируются 272 претендента, из которых 164 - мужчины и 108 женщин.

Средний возраст кандидатов - 46,5 лет. Самому младшему кандидату 21 год, а самому старшему - 86.

В Европарламент баллотируются семь человек с основным образованием, 31 кандидат имеет среднее образование, высшее образование получили 86%, или 234 кандидата.

128 кандидатов, или 47,1%, указали своим местом жительства Ригу. 15 кандидатов проживают в Ропажской волости, 16 - в Юрмале, 11 - в Елгаве, по семь - в Лиепае и Марупском крае. Остальные проживают в других городах и краях Латвии, а один кандидат отметил, что места жительства в Латвии у него нет.

Жеребьевка номеров списков запланирована в начале следующей недели.

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