Видео ⟩ Что изменится, если 29 февраля перенести на 31 июня?

Чтобы компенсировать отклонение нашего календаря от движения планет, в римском календаре был введен дополнительный день.

Программа Bez Tabu опросила случайно встретившихся рижан, стоит ли в високосный год переносить 29 февраля на 31 июня. Мнение опрошенных разделились.

Например, студент Нормунд был бы рад такой перспективе, ведь летом у него будет еще один выходной. Агния же не любит перемен, поэтому считает, что даты в календаре должны оставаться такими же, как и раньше.

Агнесе Спустакас, аспирантка по физике Латвийского университета и руководитель школы молодых физиков, считает, что такие изменения ничего не дадут. Она указала, что процессы в природе от этого не изменятся, а солнце будет светить также, как и прежде.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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