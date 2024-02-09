Видео ⟩ Жители Юрмалы обеспокоены техническим состоянием путепровода в Дзинтари

Под железнодорожным путепроводом в Дзинтари кипит жизнь - ездят машины, а пешеходы занимаются своими повседневными делами. Однако большинство людей ускоряет шаг, потому что не чувствуют себя в безопасности. Штукатурка моста осыпается, арматура оголяется, а опоры закрываются защитной сеткой.

Нормунд, местный житель, рад, что он или его машина еще не пострадали от осыпающейся штукатурки моста.

Жительница Вита тоже признается, что не уверена в безопасности. По ее словам, ситуацию улучшила зеленая сетка, но журналисты заметили, что во многих местах уже скопилась осыпавшаяся штукатурка. На земле также разбросаны куски штукатурки.

Похоже, путепроводу предстоит не только косметический, но и капитальный ремонт, поскольку на земле образовалось несколько больших луж, в которые просачивается вода из проржавевшей и оголенной арматуры.

Айварс, местный житель, говорит: "Проблемные места наиболее заметны в дождливую погоду".

Похоже, требуется не только косметический, но и капитальный ремонт, поскольку на земле образовалось несколько больших луж, в которые просачивается вода из проржавевших и оголенных креплений. С зеленой сетки тоже капает. Айварс, местный житель, говорит: "Проблемные места наиболее заметны в дождливую погоду.

Местные жители говорят, что дорога под эстакадой - самая короткая для тех, кто хочет попасть в лесопарк Дзинтари, на вокзал или к морю. Местные жители надеются, что в будущем там появятся улучшенные пешеходные и велосипедные дорожки.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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