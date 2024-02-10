Видео ⟩ "У вашей дочери нет глаз": в США родилась девочка с редчайшим заболеванием

В американском штате Миссури 6 ноября прошлого года родилась девочка с крайне редким отличием, которое встречается всего у 30 человек во всем мире - у новорожденной нет глаз, сообщает развлекательный портал LADbible.
Родители Ренли Айс быстро поняли, что что-то не так, потому что после рождения девочка не открывала глаза. Мама Тейлор ранее испытывала трудности с зачатием.
Видео: Сюжет о Ренли Айс (на английском языке)
Родители утверждают, что во время беременности врачи говорили, что Ренли была полностью здорова.
Медсестра сказала родителям, что девочка когда-нибудь откроет глаза, потому что привыкнет к свету, но этого не произошло. "Я помню, как педиатр осмотрел Ренли, а затем внезапно остановил осмотр, посмотрел на нас и сказал: "У вашей дочери нет глаз", - говорит Тейлор. - В тот момент я просто расплакалась, потому что не могла понять, что это значит".
Через девять дней после рождения врачи установили, что у девочки анофтальмия, или врожденное отсутствие глазного яблока. Врачи не пришли к единому мнению о причинах этого заболевания.
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