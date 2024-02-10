Видео ⟩ "У вашей дочери нет глаз": в США родилась девочка с редчайшим заболеванием

Медсестра сказала родителям, что девочка когда-нибудь откроет глаза, потому что привыкнет к свету, но этого не произошло. "Я помню, как педиатр осмотрел Ренли, а затем внезапно остановил осмотр, посмотрел на нас и сказал: "У вашей дочери нет глаз", - говорит Тейлор. - В тот момент я просто расплакалась, потому что не могла понять, что это значит".