Эксперты США подтверждают, что россияне в Украине начали пользоваться интернетом StarLink

"Когда их будут сотни, нам будет трудно жить", - сказал один из украинских военных офицеров.

РФ покупает системы через третьи страны, уверены военные. "Я удивлен, что они не делали этого раньше", - сказал один из них.

"Использование Россией StarLink обостряет проблемы, с которыми сталкиваются вооруженные силы Украины, которым и так не хватает боеприпасов. Так, артиллерийские подразделения Украины в день выпускают около 2000 снарядов", - пишут журналисты.

Сама компания недавно заявила, что она не ведет бизнес в России и что работа StarLink на территории России просто заблокирована. Однако Москва, по крайней мере, может использовать эти системы на территории Украины, сказал старший исследователь Гудзонского института Брайан Кларк.

"Россия могла бы просто обеспечить ложный GPS-сигнал для терминала StarLink, чтобы тот подумал, что пользователь находится на контролируемой Украиной территории", - сказал Кларк.

В публикации также отмечается, что несколько российских компаний уже продают StarLink в России для военного и гражданского применения.

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