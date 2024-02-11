Собака принесла во двор своего дома в эстонской деревне новорожденного без признаков жизни

В понедельник вечером в СМИ поступило сообщение от полиции с просьбой помочь найти женщину, которая недавно родила и, судя по всему, нуждалась в медицинской помощи. Редакция Elu24 получила несколько писем еще до обращения полиции. Происшествие случилось в небольшой деревне в Ляэнемаа, где, в частности, расположен большой особняк Хелле-Мооники и Марта Хельме. Житель, обратившийся в редакцию, пожелал остаться анонимным.