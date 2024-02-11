Эксперт: на юге Украины война с РФ превратилась в замороженный конфликт

Исследователь обратил внимание на то, что война с Россией на юге Украины превратилась в замороженную войну, поэтому необходимо изменение стратегии. Шрадерс призвал напомнить, что российская армия, войдя в Украину, понесла огромные потери и была быстро отброшена от Киева, что является одним из успехов Залужного. После определенного поражения произошли изменения и в командной структуре российских вооруженных сил, и армия РФ начала использовать ракеты. Вместо того, чтобы попытаться захватить столицу и сменить правительство, Россия переключила свое внимание на юго-восток Украины, где линия фронта в настоящее время заморожена.

Шрадерс считает, что целью украинского политического руководства является изменение стратегии решения ситуации на юге Украины. Он признает, что именно поэтому были изменены командующий состав и приоритеты, которые придумал новый командующий ВСУ. "Залужный сам это признал в статье для Economist, то есть, что война достигла уровня Первой мировой войны, что все происходит в окопах и никто не продвигается вперед. Возможно, он сам публично сказал, что должны произойти эти изменения в военном руководстве Украины", - подчеркнул исследователь.

По мнению Шрадерса, среди украинской военной и политической элиты нет бунта или мятежа. Он подчеркнул, что успехи Залужного нельзя отрицать. Их не отрицает и президент Украины Владимир Зеленский, например, он предложил Залужному присоединиться к команде Сырского в качестве советника, от чего бывший главнокомандующий украинской армии отказался. Ранее Залужный заявлял, что необходимы новая стратегия, изменения в структуре украинских вооруженных сил, контрнаступлений и "изгнания" противника с украинской территории.

На вопрос, сможет ли Сырский разработать сильную стратегию, исследователь LĀI подчеркнул, что сама стратегия не может быть сильной, сильны вооруженные силы и возможности украинской армии, что они уже доказали, но стратегия может быть эффективным способом организации украинских атак, например, нанесения ударов по стратегическим точкам, чтобы сломить сопротивление России и позволить ВСУ продвинуться вперед. По мнению Шрадерса, если Сырскому это удастся, он приобретет в Украине огромный авторитет - больший, чем имел Залужный. Кроме того, Зеленскому в этом случае будет проще попросить военную поддержку для Украины.

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