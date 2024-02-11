Видео ⟩ На опасном участке в Саулкрасты ограничили скорость, но водители продолжают "гонять"

Знак ограничения скорости установлен потому, что на этом месте случались ДТП, в одном из которых погиб пешеход на пешеходном переходе, - поясняет глава Патрульной полиции Саулкрастского самоуправления.

На участке дороги также находятся местный детский сад и социальный дом.

Как подтверждает программа, водители игнорируют новый знак и продолжают двигаться со скоростью от 40 до 50 километров в час, а некоторые водители даже со скоростью 54 километра в час.

Следует отметить, что знак снабжен дополнительным знаком – скоростной режим необходимо соблюдать в период с 7:00 до 19:00 из-за сообщений о том, что вне этого времени на улице мало плохо защищенных пешеходов - детей из детского сада и обитателей социального дома.

Как сообщил представитель полиции, после введения контроля количество водителей, превышающих допустимую скорость уменьшилось почти в два раза.

При этом ведущий передачи Паул Тимротс выразил удивление тем, что зона с ограничением скорости в 30 км/ч в самом центре Саулкрасты заканчивается довольно быстро, хотя после нее по дороге следуют магазин, парк и дорога к морю. Представитель властей города согласился с тем, что над такой идеей стоит подумать.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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