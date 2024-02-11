Видео ⟩ В соцсетях возмущены матерью шестерых детей, которая моет их дважды в неделю

"Дни ванны и душа - воскресенье и среда. Если детям нужно помыться между этими днями, они могут это сделать, но в остальном этих двух дней достаточно", - сказала Джонсон в опубликованном видео на платформе TikTok, которое собрало более 8,2 миллиона просмотров.

Такое заявление встревожило людей. "Как часто им разрешают чистить зубы? Раз в неделю?!" - не скрывал своего возмущения один из комментаторов.

В ответ на шквал критики мать шестерых детей в возрасте от четырех до 13 лет, опубликовала серию видеоответов, объясняющих причины своих действий. "Мы живем в невероятно сухом климате, и у всех моих детей очень чувствительная кожа. Если бы они принимали душ каждый день, их кожа была бы совершенно сырой!", - сказала женщина.