Видео ⟩ В соцсетях возмущены матерью шестерых детей, которая моет их дважды в неделю

Шэрон Джонсон, мать шестерых детей из США, призналась, что ее дети купаются только два раза в неделю, из-за чего многие люди обеспокоились проблемами с их гигиеной.
"Дни ванны и душа - воскресенье и среда. Если детям нужно помыться между этими днями, они могут это сделать, но в остальном этих двух дней достаточно", - сказала Джонсон в опубликованном видео на платформе TikTok, которое собрало более 8,2 миллиона просмотров.
@sharon.a.life This makes me aound really put together and strict but really we’re just always barely keeping our heads above water, and all of this helps with that! #bigfamilylife #momlife #motherhood #momtips #momsoftiktok ♬ original sound - Sharon.a.life
Такое заявление встревожило людей. "Как часто им разрешают чистить зубы? Раз в неделю?!" - не скрывал своего возмущения один из комментаторов.
В ответ на шквал критики мать шестерых детей в возрасте от четырех до 13 лет, опубликовала серию видеоответов, объясняющих причины своих действий. "Мы живем в невероятно сухом климате, и у всех моих детей очень чувствительная кожа. Если бы они принимали душ каждый день, их кожа была бы совершенно сырой!", - сказала женщина.
Она призналась, что лосьоны не помогают чувствительности кожи ее детей, однако им не запрещают принимать душ чаще, если они этого хотят. "Старшие дети - предподросткового и подросткового возраста, и они чаще принимают душ самостоятельно. Я не контролирую это, они более чем способны сами позаботиться о своей гигиене", - сказала мать.
Джонсон выбирает определенные дни недели для купания, потому что среда - середина рабочей недели, а в воскресенье семья посещает церковь. Определенные дни для душа и ванны помогут занятой маме соблюдать график.
"Привычки мытья очень индивидуальны. Никогда не знаешь, как чужой организм отреагирует на мыло, воду, не знаешь о проблемах со здоровьем у людей, о климате, в котором они живут, о том, что рекомендуют врачи", - рассказала женщина.
Нашлись и родители, которые смогли понять позицию Джонсон, написав, что у них тоже есть дети с проблемами кожи. "Читая комментарии, особенно те, которые поддерживают наши привычки мытья, я благодарна. Интересно наблюдать, как проходит этот разговор, но также немного разочаровывает, что так много людей не понимают, что не все в мире поступают одинаково", - сказала Джонсон.
@sharon.a.life Replying to @Sharon.a.life ♬ original sound - Sharon.a.life @sharon.a.life Replying to @Sharon.a.life ♬ original sound - Sharon.a.life @sharon.a.life Replying to @Lucas Le #greenscreen ♬ original sound - Sharon.a.life
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