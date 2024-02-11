Каким станет центр Риги? Дума разработает план развития транспорта и мобильности

Этот вопрос будет рассматриваться на заседании комитета по городскому развитию в понедельник, 12 февраля.

Столичное самоуправление планирует разработать подробный план развития транспортной инфраструктуры и мобильности в историческом центре и его охранной зоне на следующие 25 лет, предусматривающий развитие пешеходного пространства и возможностей передвижения, велотранспорта и микромобильности, использования автомобильного, водного и железнодорожного транспорта.

При разработке плана будут проводиться общественные обсуждения.

В июне 2023 года Рижская дума постановила начать разработку территориальной планировки исторического центра и его охранной зоны, чтобы способствовать достижению целей его устойчивого развития как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также создать жизнеспособную городскую среду, отвечающую требованиям современного общества.

Территориальная планировка будет основным долгосрочным документом планирования пространственного развития столицы, устанавливающим требования к использованию и развитию территорий, включая функциональное зонирование, общественную инфраструктуру и другие аспекты.

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