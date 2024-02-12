ФРГ и Франция осудили слова спецдокладчика ООН об атаке ХАМАС

Министерства иностранных дел Франции и Германии в воскресенье, 11 февраля, резко осудили слова спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая заявила, что атака ХАМАС на Израиль была не "антисемитской", а "ответом на угнетения".

"Резня 7 октября - крупнейшая антисемитская резня XXI века. Спорить с этим - ошибка. Оправдывать ее, используя статус Организации Объединенных Наций, - это позор. Эти комментарии тем более скандальны, что борьба с антисемитизмом и всеми формами расизма лежит в основе ООН", - говорится в заявлении МИД Франции.

"Оправдывать ужасающие террористические атаки 7 октября и отрицать их антисемитский характер - это ужасно. Делать такие заявления с ресурсами ООН - это позор и противоречит всему, за что выступает Организация Объединенных Наций", - поддержало ответ французского МИД внешнеполитическое ведомство Германии.

Спецдокладчик ООН объяснила атаку ХАМАС "ответом на угнетение Израиля"