В Дубае отменили концерт "Би-2"

В своем официальном Telegram-канале они сообщили: "К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт "Би-2" в Дубае не состоится. Деньги за билеты будут возвращены билетным сервисом в автоматическом режиме в ближайшие дни - на карты, с которых осуществлялась покупка. Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике - остальные выступления состоятся в назначенные даты".

О причинах отмены не сообщается. Как пишет "Медуза", ранее Bloomberg сообщал о том, что якобы российские власти рекомендовали дружественным России странам преследовать артистов с антивоенной позицией.



Как уже сообщал RUS TVNET, участников группы "Би-2" задержали в конце января после концерта в Пхукете. Причина - отсутствие разрешения на работу. На них наложили штраф и далее разместили в миграционном центре, где в течение нескольких напряженных дней решалось, в какую страну будут выдворены участники группы. В России за свою антивоенную позицию они могли столкнуться с серьезными проблемами. Однако в итоге им удалось вылететь в Израиль.