Депортация музыкантов "Би-2" из Таиланда. Что известно?

Задержание в Таиланде и депортация

В разговоре с "Новой газетой Европа" юрист Анастасия Буракова отметила, что процедура депортации в Таиланде всегда была "достаточно неприятной". Сначала человека задерживают, затем суд выносит решение о штрафе и депортации. Если человек находится не в столице, его, как правило, переправляют в Бангкок, откуда ему нужно будет вернуться в страну гражданства. При этом человек должен купить билет самостоятельно - до тех пор ему придется оставаться в центре временного содержания.

Журналист и ведущий "Дождя" Михаил Козырев говорит, что у музыкантов в Таиланде отобрали средства связи и не предоставляют им перевод судебных документов, а также подсаживают в камеру русскоговорящих переговорщиков, которые оказывают психологическое давление. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. В последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет", - рассказывает журналист.



По данным израильского издания Ynet, у четверых музыкантов "Би-2" есть гражданство Израиля, еще у двоих - паспорта США и Австралии. При этом трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один - по израильскому. Согласно местным законам, музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу. Однако после вмешательства израильских властей проблема была улажена. Были приобретены билеты в Тель-Авив.