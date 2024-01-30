Депортация музыкантов "Би-2" из Таиланда. Что известно?

С 25 января сообщения о задержании группы "Би-2" в Таиланде не сходят с новостных лент. RUS TVNET собрал все, что известно о музыкантах на данный момент.
Политическая позиция "Би-2"
Напомним, музыканты группы "Би-2" с начала полномасштабного вторжения России в Украину покинули страну, назвав причиной отъезда политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью. Против агрессии они протестовали своим творчеством, выпустив несколько антивоенных клипов. Были и достаточно резкие высказывания солистов группы в социальных сетях.
В мае 2023 года солист группы Лева (Егор Бортник) выступил с критикой правительства РФ и политики Владимира Путина. Следом он был внесен Минюстом РФ в список "иноагентов".
Участники "Би-2" Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) родом из Беларуси, но там они тоже персоны "нон грата" - их концерты отменялись, в том числе и по политическим мотивам: музыканты высказались в поддержку митингов против Александра Лукашенко. В России же проблемы с концертной деятельностью начались, когда весной 2022 года группа отказалась выступать на фоне баннера "Za президента".
Отметим, что в Латвии коллектив "Би-2" бывает часто - артисты проводят сольные концерты и просто отдыхают: супруга Егора Бортника (Левы) - родом из Риги. На 15 июня запланировано выступление группы на концертной площадке Wondersala.
Задержание в Таиланде и депортация
Участников группы "Би-2" задержали 24 января после концерта в Пхукете.
"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семерых человек - одного израильтянина и шестерых россиян. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд", - приводятся слова представителя полиции.
На следующий день состоялся суд. Артисты были оштрафованы на 95 долларов каждый. Штраф был ими уплачен, но их все-таки задержали и разместили в центре временного содержания в Бангкоке.
В разговоре с "Новой газетой Европа" юрист Анастасия Буракова отметила, что процедура депортации в Таиланде всегда была "достаточно неприятной". Сначала человека задерживают, затем суд выносит решение о штрафе и депортации. Если человек находится не в столице, его, как правило, переправляют в Бангкок, откуда ему нужно будет вернуться в страну гражданства. При этом человек должен купить билет самостоятельно - до тех пор ему придется оставаться в центре временного содержания.
Журналист и ведущий "Дождя" Михаил Козырев говорит, что у музыкантов в Таиланде отобрали средства связи и не предоставляют им перевод судебных документов, а также подсаживают в камеру русскоговорящих переговорщиков, которые оказывают психологическое давление. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. В последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет", - рассказывает журналист.
По данным израильского издания Ynet, у четверых музыкантов "Би-2" есть гражданство Израиля, еще у двоих - паспорта США и Австралии. При этом трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один - по израильскому. Согласно местным законам, музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу. Однако после вмешательства израильских властей проблема была улажена. Были приобретены билеты в Тель-Авив.
Позже музыканты "Би-2" заявили, что после визита российского консула их депортацию в Израиль отменили.
"По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом. Их продолжают удерживать в миграционном центре в общей камере на 80 человек", - сообщается в Telegram-канале группы.
Как пишет издание "Сота", депортации музыкантов "Би-2" с острова Пхукет в Таиланде добивается лично генконсул РФ Владимир Соснов по согласованию с Москвой. Об этом журналистам рассказал дружащий с артистами политик Дмитрий Гудков. По его словам, Соснов изначально выслал властям Таиланда "черный список" российских музыкантов, в запрете на концерты и депортации которых в РФ при их появлении на острове была заинтересована Россия.
Согласно сообщениям в СМИ, Россия требует выдачи троих из семерых задержанных в Таиланде участников группы "Би-2". Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на юриста группы. Это музыканты, у которых только российское гражданство. Российская сторона хочет, чтобы их депортировали прямым рейсом.
По информации "Медузы", в группе "Би-2" семь человек, они граждане России, Израиля и Австралии. Как заявляли представители группы, лидеры "Би-2" - Егор Бортник (Лева) и Александр Уман (Шура) - не являются гражданами РФ.
В 16:58 30 января Telegram-канал "Дождь" сообщил, что Егор Бортник ждет посадки на рейс в Израиль. Остальные участники группы все еще находятся в миграционном центре.
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