KNAB рассказал, какие риски возможны в предвыборный период

KNAB напоминает, что ведущие агитацию политические организации, кандидаты в депутаты и лица, не связанные с партиями, в период предвыборной агитации должны соблюдать различные ограничения и запреты, в том числе запрет на осуществление скрытой агитации. Запрет на скрытую агитацию распространяется также на оплаченный контент, при создании которого использован искусственный интеллект и для которого не указана сторона, оплатившая рекламу.

KNAB напоминает, что период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент начался 10 февраля и продлится до дня выборов 8 июня.

Наблюдение за предвыборной агитацией осуществляют KNAB, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) и Центр государственного языка. KNAB следит за соблюдением ограничений и запретов в отношении лимитов предвыборных расходов, использования административных ресурсов и скрытой предвыборной агитации в интернете, в том числе в социальных сетях, публичных местах, а также в печатных изданиях.

В свою очередь, NEPLP следит за предвыборной агитацией на телевидении и радио, а Центр государственного языка - за использованием государственного языка в предвыборный период.

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