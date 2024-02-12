Видео ⟩ На трассе А1 произошла авария, условия движения осложнены

⚠️‼️ Uz Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1, 51. km) noticis ceļu satiksmes negadījums.

Satiksme ierobežota pa vienu joslu. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/3frJuUqTAW — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 12, 2024

На видео, которое прислал очевидец, можно увидеть, что на небольшом участке дороги уже произошло несколько аварий. Движение было организовано по одной полосе.

Условия движения на этом участке дороги очень тяжелые, образовался гололед.

В Государственной полиции сообщили TVNET, что в понедельник в 16:25 в Лимбажском крае, на дороге между Ригой и Эстонией, водитель 1981 года рождения не справился с управлением грузового автомобиля, сцепленного с прицепом, в результате чего вылетел с дороги и въехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал. В Госполицию не поступала информация о других дорожно-транспортных происшествиях на трассе А1.

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