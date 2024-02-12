Снег и лед затрудняют движение в Латгале и Видземе

Особенно тяжелые условия движения сложились на дорогах в окрестностях Гулбене, региональных дорогах в окрестностях Лимбажи, а также на шоссе (Р15) на участке от Айнажи до Матиши.

Особенно тяжелые условия движения на Таллиннском шоссе (А1) на участке от станции Звейниекциемс до поселка Туя.

Условия движения в Видземе и Лагале сложные на дорогах государственного, регионального и местного значения в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Прейли, Лудзы, Резекне, Екабпилса, Мадоны, Балви, Алуксне, Цесиса, Лимбажи, Валки и Валмиеры.

В Курземе сложились тяжелые условия движения на местных дорогах в окрестностях Салдуса, Добеле и Талси, а также на дорогах регионального и местного значения в окрестностях Вентспилса, Кулдиги и Тукумса.

Также LVC сообщает, что частично затоплена местная дорога Саулкрасты - Видрижи (V78), движение на которой организовано по одной полосе. На Таллиннском шоссе (А1) недалеко от Лиепупе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение также организовано по одной полосе.

Движение в направлении Риги затруднено из-за поврежденного грузовика на Рижской объездной дороге (А5) на Саласпилсской кольцевой развязке.

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