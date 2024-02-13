Бои без шлемов: полиция проверяет шоу в рижском ночном клубе

Госполиция начала ведомственную проверку в связи с опубликованной в сети информацией о бойцовском шоу в столичном ночном клубе, в котором участвовали молодые люди без защитной экипировки, пишет Rus.LSM.
Полиция сообщает, что в ходе проверки будет оценено, были ли на шоу соблюдены все нормативные акты.
Как сообщалось, в конце прошлой недели в Риге прошло бойцовское шоу, в рамках которого несовершеннолетние бойцы вышли в октагон без защитной экипировки. Всего в бойцовском шоу Kings of Streets Professional Fighters League (KSPRO), прошедшем в Риге, было проведено 12 боев по разным правилам.
Большинство прошло по правилам ММА, однако в двух дуэлях были отступления от правил. Один бой прошел как боксерский поединок с перчатками ММА, а еще в одной дуэли перчатки не использовались вообще.
Латвийский боец Кристап Зутис в соцсети Х обратил внимание на то, что в октагон выходили и несовершеннолетние бойцы. "Мальчики 2009 года рождения. Во время мероприятия мальчик, которому недавно исполнилось восемнадцать лет, дрался с пятнадцатилетним мальчиком. Восемнадцатилетний сломал ногу. Стоит похвалить Службу неотложной медицинской помощи, которая приехала в течение 20 минут и доставила его в больницу. Здоровья молодым людям и интеллекта родителям/тренерам/организаторам", - написал боец.
В других странах правила ММА предусматривают, что бойцам должно быть минимум 18 лет, чтобы они могли квалифицироваться как профессионалы. Если боец считается любителем, то ему нужно носить защитный шлем. В данном случае оба подростка вышли в октагон без защитной экипировки.
2009. gadā dzimuši puikas. Šī pasākuma ietvaros cīņā starp tikko 18 gadus vecu puisi un 15 gādīgu jaunieti - 18 gadīgais salauza kāju. Jāuzslavē NMPD kuri 20 min laikā ieradās un nogādāja puisi slimnīcā. Veselību jauniešiem un intelektu vecākiem/treneriem/organizatoriem. pic.twitter.com/M1yfUo3yzh— Kristaps Zutis (@ZutisKristaps) February 11, 2024
При этом организаторы шоу в заявке на бой указали, что как Даниелсу Булитису, так и Эгонсу Кришьянису Настевичу всего 15 лет.
Этот поединок завершился досрочно, так как Булитис после травмы в первом раунде продолжить бой не смог.
Настевич и Булитис были не единственными несовершеннолетними бойцами, принявшими участие в этом бойцовском шоу. В первой дуэли вечера в октагон вышли 17-летние (по крайней мере по информации организаторов) Доменикс Говоруха и Раймондс Зепс.
Кроме того, в октагон против 20-летнего Элвиса Маланки вышел 17-летний Роландс Франкс.
Пользователи соцсети Х выразили возмущение, отвечая на пост Зутиса.
- Как такое может быть разрешено в 21-м веке в цивилизованном государстве!
- Что за дворовые матчи, на которых на месте нет NMPD?
- Выглядит по-больному.
К сожалению, санкционирование бойцовских шоу в Латвии пока не является решенным вопросом, поэтому в большинстве случаев организаторы могут придумывать свои правила и ограничения. Зутис также заявил в ответах на комментарии пользователей платформы X, что это не официально санкционированное бойцовское шоу.
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