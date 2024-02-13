Бои без шлемов: полиция проверяет шоу в рижском ночном клубе

В других странах правила ММА предусматривают, что бойцам должно быть минимум 18 лет, чтобы они могли квалифицироваться как профессионалы. Если боец считается любителем, то ему нужно носить защитный шлем. В данном случае оба подростка вышли в октагон без защитной экипировки.

2009. gadā dzimuši puikas. Šī pasākuma ietvaros cīņā starp tikko 18 gadus vecu puisi un 15 gādīgu jaunieti - 18 gadīgais salauza kāju. Jāuzslavē NMPD kuri 20 min laikā ieradās un nogādāja puisi slimnīcā. Veselību jauniešiem un intelektu vecākiem/treneriem/organizatoriem. pic.twitter.com/M1yfUo3yzh — Kristaps Zutis (@ZutisKristaps) February 11, 2024

При этом организаторы шоу в заявке на бой указали, что как Даниелсу Булитису, так и Эгонсу Кришьянису Настевичу всего 15 лет.

Фото: Ekrānuzņēmums

Этот поединок завершился досрочно, так как Булитис после травмы в первом раунде продолжить бой не смог.

Настевич и Булитис были не единственными несовершеннолетними бойцами, принявшими участие в этом бойцовском шоу. В первой дуэли вечера в октагон вышли 17-летние (по крайней мере по информации организаторов) Доменикс Говоруха и Раймондс Зепс.

Фото: Ekrānuzņēmums

Кроме того, в октагон против 20-летнего Элвиса Маланки вышел 17-летний Роландс Франкс.

Фото: Ekrānuzņēmums

Пользователи соцсети Х выразили возмущение, отвечая на пост Зутиса.

- Как такое может быть разрешено в 21-м веке в цивилизованном государстве! - Что за дворовые матчи, на которых на месте нет NMPD? - Выглядит по-больному.

К сожалению, санкционирование бойцовских шоу в Латвии пока не является решенным вопросом, поэтому в большинстве случаев организаторы могут придумывать свои правила и ограничения. Зутис также заявил в ответах на комментарии пользователей платформы X, что это не официально санкционированное бойцовское шоу.

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