Видео ⟩ На снегоходе по обледенелой дороге: очевидцы запечатлели последствия ледяного дождя

Sadursme, собирающее информацию очевидцев, прислало два видео - одно из Балвского, другое - из Гулбенского края. На видео из Балвского края видно, что дорога полностью покрыта льдом. Автор видео едет на снегоходе со скоростью около 50 км/ч.

Видео: Ледяной дождь в Балвском крае

На видео из Гулбенского края видно, что машина полностью замерзла. Трансмиссия снаружи покрыта слоем льда, щетки стеклоочистителей также замерзли.

Видео: Ледяной дождь в Гулбенском крае

Как сообщает LVĢMC, в течение дня в северо-восточных регионах Латвии ожидается ледяной дождь. Местами на дорогах и других поверхностях образуется очень сильное обледенение. Предупреждение действует до 20:00 вторника.

Обледенение может нарушить автомобильное и железнодорожное, воздушное, пешеходное движение и другие виды деятельности на открытом воздухе. Передвигаясь по дорогам, будьте осторожны, планируйте на дорогу больше времени. Также замерзнут провода и ветки деревьев - их вес значительно увеличится, и есть риск, что они сломаются.

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